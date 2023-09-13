İş insanı, mühendis hakkında suç duyurusunda bulundu! Yıkılan binalarda şüpheli olarak ifadesi alındı, ama bilirkişilik yapıyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük felaketi yaşan iller arasında yer alan Hatay'da yıkılan birçok binanın savcılık dosyasında şüpheli olarak ifadesi alındığı ileri sürülen inşaat mühendisi Y.Ş'nin deprem dosyalarında bilirkişi olarak görev yaptığı iddia edildi. İş insanı Süleyman Günaydın, Y.Ş hakkında, "Şüphelinin görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılması için" suç duyurusunda bulundu. İş insanı Günaydın, "Depremde yıkılan binalar bakımından birçok savcılık dosyasından şüpheli olarak ifadesi alınmıştır. Ancak ne hikmetse adli kontrol hükümleri uygulanarak dışarıda halen resmi ve gayri resmi olarak bilirkişilik yapmaktadır" dedi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Asrın felaketinde Hatay'da birçok bina yıkıldı. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada Hatay'da uzun süredir inşaat mühendisi görev yapan Y.Ş'nin yıkılan binaların teknik ve geotkeknik raporlarında "Teknik uygulama sorumlusu" olarak imzası bulunduğu ve şüpheli olarak ifadesi alındığı, hatta adli kontrol şartı uygulandığı iddia edildi. Şengül'ün ayrıca İskenderun Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişiler ile iletişime geçtiği gayri resmi olarak bilirkişilik yaptığı öne sürüldü. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan iş insanı Süleyman Günay'dın, Y.Ş'nin "Görevi kötüye kullandığını" ileri sürerek inceleme yapılmasını istedi.

DÜRÜST, BAĞIMSIZ VE OBJEKTİF…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ağır hasarlı tespit edilen binalarla ilgili hasar tespiti açılan delil dosyalarında bu binaların orta, az ya da hasarsıza çevirerek bilirkişi raporları verdiğini ileri süren iş insanı Süleyman Günaydın, şikayet dilekçesinde şunları kaydetti: "İskenderun için önemli yerlerden biri olan İsa Taş Plaza ile ilgili belediye teknik raporlarında bu şahsın imzasının bulunması, bu binanın teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi olması nedeniyle 1 gün gözaltına alınmış ancak adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 dosyada şüpheli olarak yer almaktadır. İnceleme ve araştırma yapıldığı zaman Y.Ş.'nin binin üzerinde dosyalara bakıldığı ortaya çıkacaktır. Sipariş üzerine gerçeğe aykırı şekilde raporlar yazmaktadır. Y.Ş. bilirkişilik görevini dürüst, bağımsız, taraf ve objektif olarak yerine getirmemektedir."

İDDİALARI YALANLADI

Hakkında suç duyurusunda bulunulan inşaat mühendisi Y.Ş, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu iddia etti. İnşaat mühendisi Y.Ş; "35 yıllık inşaat mühendisiyim suçlamaları kabul etmiyorum. Şerefimle gidip savunmamı vereceğim. Sadece 1992 yılında bir bina ilgili soruşturma geçirdim onunla da ilgili dava açılmadı, sadece ifade verdim" diye konuştu.