İş insanı otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Daruşşafaka Mahallesi Açelya Sokak'ta bulunan bir sitenin kapalı otoparkında, saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda Musevi iş insanı İzel Bardavit (47) yakın bir arkadaşına "Bir saat sonra evime gel beni bul, çocuklarım da sana emanet, onlara çok iyi bak" şeklinde e-posta mesajı attı. Mesajı okuyan arkadaşı polisi arayarak durumu bildirdi.



Bildirilen sitenin kapalı otoparkına gelen polis ekipleri, İzel Bardavit'i otomobilinin içinde silahla ateş edilmiş halde ölü buldu. Bardavit'in yanında olay silahı da bulundu. Polisin ilk incelemesi sonrası Musevi asıllı iş insanının kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği üzerinde inceleme başlatıldı.

Bardavit'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş insanının otomobilinde ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.