Haberler Yaşam Haberleri İş insanı otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 23.8.2022 18:40 Son Güncelleme: 23.8.2022 19:05

İş insanı otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İstanbul Sarıyer'de, Musevi iş insanı İzel Bardavit (47) oturduğu sitenin kapalı otoparkındaki otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Bardavit'in arkadaşına: "Bir saat sonra evime gel beni bul, çocuklarım da sana emanet onlara çok iyi bak" şeklinde e-posta mesajı attığı iddia edildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İş insanı otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Daruşşafaka Mahallesi Açelya Sokak'ta bulunan bir sitenin kapalı otoparkında, saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda Musevi iş insanı İzel Bardavit (47) yakın bir arkadaşına "Bir saat sonra evime gel beni bul, çocuklarım da sana emanet, onlara çok iyi bak" şeklinde e-posta mesajı attı. Mesajı okuyan arkadaşı polisi arayarak durumu bildirdi.


Bildirilen sitenin kapalı otoparkına gelen polis ekipleri, İzel Bardavit'i otomobilinin içinde silahla ateş edilmiş halde ölü buldu. Bardavit'in yanında olay silahı da bulundu. Polisin ilk incelemesi sonrası Musevi asıllı iş insanının kendi silahıyla intihar etmiş olabileceği üzerinde inceleme başlatıldı.

Bardavit'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İş insanının otomobilinde ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT yasası son dakika haberleri: Bakan Bilgin'den Türkiye modeli açıklaması! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
EYT'de son dakika | Emeklilikte tek formül iki çözüm
Son dakika: İstanbul'da öğrenciye kira zulmü! Korku evine 6 bin 500 TL
Son dakika: Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren flaş EYT açıklaması: Masada hangi model var?
Hablemitoğlu suikastında son dakika: Sır perdesi aralandı! İşte talimatı veren ve alan isim
YKS ek tercih tarihleri 2022-2023: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?
KYK başvuru tarihleri 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Vatandaşlara Türk Lirası çağrısı
Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyasını duyurdu! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL veriyor?
Son dakika | Ucuz konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? Bakan Kurum açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
İş insanı otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA