İş insanı Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı iddialarına savcılıktan açıklama

İş insanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında dün ifade verdi. Ancak bazı basın organları tarafından Saran'ın gözaltına alındığı iddiaları gündeme getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bunun üzerine bir açıklamada bulundu.

GÖZALTI DURUMU YOK

Başsavcılık, "Yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıyasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26/12/2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir" dedi.