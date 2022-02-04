İş insanı Tanrıkulu’na silahlı saldırı

Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan ve geri dönüşüm işleri ile uğraşan iş insanı İzzet Tanrıkulu, silahlı saldırıya uğradı. İddialar göre İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Sanayi Camiinde Cuma Namazını kıldıktan sonra aracına binen Tanrıkulu, tam hareeket edeceği esnada, kendisinin tanımadığı bir kişi gelerek aniden kapıyı açtı ve ateş etti. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, ayağından yaralanan Tanrıkulu, İzmit'te bulunan özel b,r hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise henüz kimliği tespit edilemeyen zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.