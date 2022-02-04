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Giriş Tarihi: 4.2.2022 15:51 Son Güncelleme: 4.2.2022 15:53

İş insanı Tanrıkulu’na silahlı saldırı

ABBAS ÇAKAR
İş insanı Tanrıkulu’na silahlı saldırı

Kocaeli’nde geniş bir kesim tarafından tanınan iş insanı İzzet Tanrıkulu, Cuma namazı çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurulan ve özel bir hastaneye kaldırılan Tanrıkulu’nun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından tanınan ve geri dönüşüm işleri ile uğraşan iş insanı İzzet Tanrıkulu, silahlı saldırıya uğradı. İddialar göre İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Sanayi Camiinde Cuma Namazını kıldıktan sonra aracına binen Tanrıkulu, tam hareeket edeceği esnada, kendisinin tanımadığı bir kişi gelerek aniden kapıyı açtı ve ateş etti. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, ayağından yaralanan Tanrıkulu, İzmit'te bulunan özel b,r hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise henüz kimliği tespit edilemeyen zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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İş insanı Tanrıkulu’na silahlı saldırı
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