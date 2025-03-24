İş insanı Volkan Cansever feci kazada hayatını kaybetti

Kocaeli Körfez İlçesi Kirazlıyalı mevkiinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen kazada, iki otomobil ve bir motosiklet çarpışmış, kazada iş insanı Volkan Cansever ağır yaralanmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Cansever, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Cansever'in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Acı haber, ailesi, yakın çevresi ve iş dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.Kaza ile ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.