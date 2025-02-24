İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti

Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından iş insanı Yılmaz Ulusoy, hayatını kaybetti. Ulusoy'un cenaze töreni, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Yılmaz Ulusoy Holdingten yapılan açıklamada "Şirketimizin kurucusu Sayın Yılmaz Ulusoy'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi 25 Şubat 2025 Salı günü öğlen namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nden kaldırılacak olup Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecekti" ifadeleri yer aldı.