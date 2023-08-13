İş insanın bakın nasıl dolandırdılar! Bir telefonla 8 milyonluk vurgun

Emniyet birimlerinin telefon dolandırıcılarına karşı dikkat edilmesi konusundaki uyarılarına rağmen devam eden tele-dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez dolandırıcıların tuzağına yabancı uyruklu birişadamı düştü.
İstanbul Eyüpsultan'da polise başvuran Afganistan uyruklu işadamı K.A.S. kendisini telefonla arayan kişilerce dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.
Onlara inanıp gelen kişiye poşete koyduğum para ve ziynet eşyalarını verdim. Sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, K.A.S.'nin içinde yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ve para bulunan poşeti şüphelilere teslim ederken bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi.
Görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuştuğu, ardından poşeti alan şüphelinin uzaklaştığı görüldü. Polis, kamera görüntülerinden iki şüphelinin kimliğini belirlendi. Şüpheliler Ömer G. ve İbrahim G. gözaltına alındı.