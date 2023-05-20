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Giriş Tarihi: 20.5.2023 10:59 Son Güncelleme: 20.5.2023 11:48

İş insanın evine gasp: Şüphelilerden biri şoförü çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi JASAT ekipleri Çekmeköy’de bir iş adamının villasında bulunan kasadan maskeli ve silahlı şahıslar tarafından çalınan 320 bin Euro 7 milyon lira değerindeki mücevher, 5 bin Euro bin dolar nakit para ve bir binek aracı çalınma olayını sıkı takip sonucu aydınlattı. JASAT tarafından evde şoför olarak görev yapan Ş.P’nin sık sık yurtdışına çıkıp çevresine pahalı hediyeler almasından yola çıkarak hırsızlığı planlayanın şoför Ş.P ve suç ortağı M.Ç. olduğunu ortaya çıkardı. Ş.P. ile M.Ç. tutuklanıp cezaevine gönderilirken çalınan mallarda sahibine teslim edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İş insanın evine gasp: Şüphelilerden biri şoförü çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Çekmeköy'de ikamet eden bir işadamına ait evde, kendisinin evde bulunmadığı sırada maskeli ve silahlı bir şahsın, eşinin ve kızının kafasına silah dayayarak çelik kasayı açtırdığı ve içerisinden 320 bin Euro 7 milyon TL değerindeki mücevheri, 5 bin Euro ve bin dolar nakit para ile evin garajındaki aracı alarak kayıplara karıştığı bilgisini aldı.

Kısa sürede olay yerine intikal eden Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, çalınan aracı ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette buldu. Söz konusu evde incelemelerde bulunan ekipler, herhangi bir parmak izi ya da delile rastlanmadı. Olay yerini gösteren bir güvenlik kamerasının bulunmaması, olayın evde çalışan görevlilerin olmadığı Pazar günü ve evde sadece 2 kadının bulunduğu zamanda gerçekleşmesi üzerine olayın içeriden birinin yönlendirilmesi ve yardımı ile gerçekleşmiş olabileceği şüphesini arttırdı.

HIRSIZLIĞI PLANLAYANININ KENDİ ŞOFÖRÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

Evin içini ve kasanın yerini çok iyi bilen çalışanlar üzerinden yürütülen araştırmalar neticesinde; evin şoförü Ş.P.'nin son zamanlarda sık sık yurtdışına çıktığı ve normalin üzerinde harcama yaptığı, Üsküdar'da bulunan bir kuyumcuya yakın zamanda ziynet eşyası bozdurduğu ve yabancı uyruklu sevgilisine hediye ederek ziynet eşyalarının bir kısmını yurtdışına çıkarttığı belirlendi.

ÖNCE GÜVENİNİ SAĞLADI SONRA MALINI ÇALDI

Hırsızlık olayının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğunu tespit edilen şoför Ş.P., Ümraniye'de bulunan evinde çalıntı mücevherlerin bir kısmı ile kıskıvrak yakalandı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden şahıs, işadamının yanında yaklaşık 6 yıldır çalıştığını, önce güvenini kazandığını, evin içini iyi bildiğini, suç ortağı M.Ç.'yi kendisinin yönlendirdiğini, mücevherlerin bir kısmıyla yabancı uyruklu sevgilisi İ.K.'ye hediye aldığını, diğer kısmını da suç ortağı olan M.Ç. isimli şahsa verdiğini söyledi.

JASAT HIRSIZLARI YAKALAYIP ÇALINAN MÜCEVHER VE PARALARI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Çalıntı mücevherlerin izini süren JASAT ekipleri, İ.K.'yi yurtdışında, suç ortağı M.Ç.'yi ise İzmir'de çalıntı mücevherlerle birlikte yakaladı. Olayın azmettirici Ş.P. ve faili M.Ç. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan mücevherler ve paralar sahibine teslim edildi.

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İş insanın evine gasp: Şüphelilerden biri şoförü çıktı
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