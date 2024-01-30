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Giriş Tarihi: 30.1.2024 15:38

İş insanına silahlı saldırı

İstanbul’da iş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz’in bulunduğu araca motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Hakan Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken, şoförü yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İş insanına silahlı saldırı

Olay bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Solo Holding'in sahibi Hakan Cengiz ve Zehra Cengiz'in içinde bulunduğu otomobil, Mahmutbey gişelerinde seyir halindeyken, motosikletli saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Yapılan silahlı saldırıda, iş insanı Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken, kurşunlardan biri şoförleri Muhammet Yaşar'a isabet etti. Silahlı saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, yaralanan Yaşar hastaneye kaldırıldı.

İKİ KİŞİDEN BİRİ ATEŞ ETTİ

Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda silahlı saldırıyı motosikletli iki kişi gerçekleştirdiği belirlendi. Araca yanaşan motosikletli sürücünün arkasında oturan kişi araca ateş açtığı belirtildi. Geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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İş insanına silahlı saldırı
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