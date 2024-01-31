İş insanına trafikte silahlı saldırı

İstanbul'da iş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in içerisinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Cengiz ailesinin şoförü yaralandı. Cengiz ailesi, şoförlerinin kullandığı araçla seyir halindeyken yanlarına motosikletli iki kişi yanaştı. Saldırganlar araca 4 el ateş ettikten sonra hızla uzaklaştı. Şoför Muhammed Yaşar başından yaralanırken, kontrolden çıkan araç önündeki araçlara çarparak durabildi. Cengiz çifti ise yara almadan saldırıdan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Muhammed Yaşar özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.