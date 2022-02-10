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Giriş Tarihi: 10.2.2022 11:07 Son Güncelleme: 10.2.2022 11:14

İş insanını evine kadar takip edip gasp eden hırsızlar yakalandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
İş insanını evine kadar takip edip gasp eden hırsızlar yakalandı

Adana’da iş insanının aracında bıraktığı 30 bin lirayı camı kırmak suretiyle çalan 4 hırsız yakalandı. Polis ele geçirdiği 11 bin lira parayı sahibine teslim etti.

Adana'da iş insanı Ö.B., bankadan 30 bin lira çektikten sonra cipini otoparka park edip evine çıktı. Onu, banka şubesinden bu yana adım adım takip eden 4 şüpheliden 2'si harekete geçti. Biri, elindeki taşla ikinci denemesinde aracın camını kırıp içine girerken, diğeri ona gözcülük yaptı. Zanlı, poşet içindeki parayı alıp, onu bir başka otomobilde bekleyen suç ortaklarının kullandığı arabaya binerek kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, bu görüntülerden yola çıkıp, 4 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı; paranın 11 bin lirası ele geçirildi.

CAMI KIRIP PARAYI ALDILAR

Olay, merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde yaşandı. Bankadaki hesabından 30 bin lira çeken Ö.B., şubeden çıkıp eve giderken, parayı da otoparka park ettiği cipinin torpido gözüne bıraktı. Bir süre sonra geri dönen Ö.B., aracının camının kırılıp paranın çalındığını görünce de durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

PLAKADAN YAKALANDILAR

Apartmanın güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerden yola çıkıp, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden polis, sonrasında da aracın sahibi olan Mehmet Ali B.'yi (26) evinde kıskıvrak yakaladı. Zanlının ifadesi doğrultusunda; Sezai K. (40), Barış P. (25) ve Ferdi B. (24) de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da çalınan 30 bin liranın 11 bin lirası da bulundu.

EVİNE KADAR TAKİP ETMİŞLER

Ö.B.'yi, bankadan çıkıp evine kadar takip eden zanlılar, emniyetteki sorgularında da haklarındaki suçlamaları kabul ederken, çaldıkları parayı da aralarında paylaştıklarını ve bunun 19 bin lirasını da harcadıklarını itiraf etti. Söz konusu sorguda; Ö.B.'ye ait cipin camını kırıp, parayı alan kişinin de Sezai K. olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Öte yandan, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Buna göre; Sezai K., suç ortağıyla birlikte park halindeki cipin camını ikinci denemesinde taşla kırıp, sonrasında da kapısını açıyor. Şüpheliler daha sonra aracın içine girip, Ö.B.'nin bankadan çekip, bir poşete koyduğu 30 bin lirayı alıp, koşarak kendilerini bekleyen otomobile binerek, hızla olay yerinden uzaklaşıyor. O anlar da güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

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İş insanını evine kadar takip edip gasp eden hırsızlar yakalandı
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