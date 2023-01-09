İş insanının hayatı kâbusa döndü: Sahte e-imza ile bakın neler yaptılar!

Sahte elektronik imza ile yaşadıkları karşısında şoke olan Sadık Turan tüm olanları tesadüfen öğrendi. Turan, "Alacaklı olduğum firma ile aramda devam eden mahkeme ve icra dosyalarında adıma çıkartılmış sahte e-imza kullanılarak aleyhime beyanlar sunulduğunu gördüm ve burada bir sahtecilik işlemi var diye derhal savcılığa suç duyurusunda bulundum ve davalar açtım. Soruşturmada, adıma alınan e-imzanın sahte bir vekâletname ile alındığı ortaya çıktı." dedi.
İŞ ADAMININ HAYATINI KÂBUSA ÇEVİREN SAHTE E-İMZA OLAYI
Sadık Turan yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi: "Dava içeriği üç adet senetten dolayı alacak davası ve yazılı taahhüdü yerine getirmediği için cezai şart davası. Sadece senetlerden 900 bin USD alacağım var. Bu alacağa karşılık yaklaşık 6 milyon 500 bin TL teminat yatırılmıştı. Bu parayı bu yöntemle geri çekiyorlardı fark ettiğimiz anda bir başka mahkemeden tedbir koydurduk ve parayı çekmelerini şimdilik engelledik. Mahkemeler ve avukatlık masrafları vb. için şimdilik yaklaşık 500 bin TL masraf oldu."
"KENDİMİ TAMAMEN GÜVENSİZ HİSSEDİYORUM"
Sadık Turan, "Sahte e-imza ile yapılan sahte işlemlerle mücadele ederken bu sürede başka bir firmadan daha adıma sahte e-imza alındığını öğrendim" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "İlk elektronik imzayı temmuz ayında almışlar. Savcılık şikâyeti yaptığım halde hiç korkmadan çekinmeden meydan okurcasına ikincisini eylül ortaları gibi almışlar. Başkası adına bu elektronik imzaya ulaşmak bu kadar kolay olmamalıydı. Ciddi bir mağduriyet yaşamaktayım. Yaşadığım bu olaylar sonrası kendimi tamamen güvensiz hissediyorum."
SAHTE E-İMZA İLE ALEYHİNE BEYANDA BULUNDULAR
Yaşadıkları ile hayatî endişe taşıdığını belirten Turan, "Adıma başka ne işlemler yapıldı ya da yapılacak diye sürekli korku içerisindeyim. Başıma ne geleceği, tamamen bu sahtekârlığı yapan şahıs veya şahısların inisiyatifine kalmış durumda, kendimi nasıl korumam gerektiğini bilmez bir durumdayım" ifadesini kullandı.
SAHTEKÂRLAR İŞ ADAMININ HAYATINI KÂBUSA ÇEVİRDİ
Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bir sahtekârlık ve dolandırıcılık ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Sadık Turan: "Benim bildiğim bu sertifikalar üst düzey güvenlikli ve korumalı olmalıydı. E-imza veren kurumlar ve diğer kuruluşların böylesi bir sahteciliği anlayamamasını kabullenememekteyim. Halen mağduriyetim giderilmiş değil. Normal yaşantıma dönmek için bir an önce gereğinin yapılmasını beklemekteyim." dedi.