İş insanının hayatı kâbusa döndü: Sahte e-imza ile bakın neler yaptılar!

Sahte elektronik imza ile yaşadıkları karşısında şoke olan Sadık Turan tüm olanları tesadüfen öğrendi. Turan, "Alacaklı olduğum firma ile aramda devam eden mahkeme ve icra dosyalarında adıma çıkartılmış sahte e-imza kullanılarak aleyhime beyanlar sunulduğunu gördüm ve burada bir sahtecilik işlemi var diye derhal savcılığa suç duyurusunda bulundum ve davalar açtım. Soruşturmada, adıma alınan e-imzanın sahte bir vekâletname ile alındığı ortaya çıktı." dedi.

İŞ ADAMININ HAYATINI KÂBUSA ÇEVİREN SAHTE E-İMZA OLAYI

Sadık Turan yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi: "Dava içeriği üç adet senetten dolayı alacak davası ve yazılı taahhüdü yerine getirmediği için cezai şart davası. Sadece senetlerden 900 bin USD alacağım var. Bu alacağa karşılık yaklaşık 6 milyon 500 bin TL teminat yatırılmıştı. Bu parayı bu yöntemle geri çekiyorlardı fark ettiğimiz anda bir başka mahkemeden tedbir koydurduk ve parayı çekmelerini şimdilik engelledik. Mahkemeler ve avukatlık masrafları vb. için şimdilik yaklaşık 500 bin TL masraf oldu."