İş insanlarını tehdit edip haraç aldılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sermaye sahibi olan iş insanlarını tehdit ederek haraç alan bir çeteye operasyon düzenledi. İstanbul, Aydın, İzmir ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. "Haksız maddi menfaat temini amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma amaçlı tehdit, mala zarar verme ve ısrarlı takip olmak" suçları kapsamında altı farklı olaya karıştıkları saptanan 19 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. İki ruhsatsız tabanca ve 102 mermi ele geçirildi.