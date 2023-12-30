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Giriş Tarihi: 30.12.2023 20:05

İş kazası geçirmişti! Hayatını kaybetti

Kocaeli'nde fabrikada işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Kemal Celep 7 gün önce çalıştığı esnada iş kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altında alınan Celep, bugün fenalaşarak hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
İş kazası geçirmişti! Hayatını kaybetti

Başiskele ilçesinde bulunan bir fabrikada 22 Aralık Cuma günü talihsiz bir iş kazası yaşandı. İşçi olarak çalışan, evli ve 4 çocuk babası Kemal Celep(45), merdiven üzerinde çalıştığı esnada kafasına yay isabet etti. Kafasına isabet eden yay ile bilinci kapanarak yere yığılan Celep, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan 45 yaşındaki Kemal Celep, 7 gündür devam eden yaşam savaşını bugün kaybetti.

4 çocuk babası 45 yaşındaki Kemal Celep'in cenazesi Topçular Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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