İş kurmak istediler: Yarım milyon kaybettiler! ’Bu bize ders oldu!’

83 bin 175 TL'si dolandırılan Necmettin Duman, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu bize ticari bir ders oldu. Bundan sonra artık ticaret yapacağımız insanın siciline kadar araştırmamız gerekiyormuş. Büyük bir mağduriyet yaşattı. Sözleşme yapmadan önce bizi Ankara'ya davet ettiler. Hatta makineyi onlardan bile almamıza gerek olmadığını başka yerden alsak bile yardımcı olacaklarını beyan ettiler. Fabrikayı gezdirdiler, makineyi gördük. Firma yetkilisi kendisini 'Orhun' diye tanıttı. Sözleşme gereği makinenin teslimat süresi 2 aydı. 83 bin TL ön ödeme yaptık. Sanayide dükkanımızı tuttuk. Sürekli bize erteleme bahaneleriyle geldiler. Şüphelerim artınca Ankara'ya geldim; bina bomboş, benimle görüşen kimse yok. Allah bunu kimseye vermesin. Maddi olan kısım bir şekilde düzeltilir. Ama manevi yönden sarstığı kısım ise ömür boyu geçmez" dedi.