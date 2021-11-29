İş mahkemesinden emsal olacak kanser ilacı kararı

İstanbul'da akciğer kanseri teşhisi konulan A.E., Sağlık Bakanlığı'nın tedavi masraflarını karşılamadığı ilaç için verdiği mücadeleyi kazandı. Gördüğü kanser tedavisi için 299 bin TL tutarındaki Keytruda isimli ilaç için Sağlık Bakanlığı'na başvuran A.E., ilacın SGK tarafından karşılanmadığını öğrenince yargıya başvurmuştu. İstanbul iş mahkemesinde görülen davada Keytruda'nın bedelinin 6 aylık dozda kullanım bakımından tamamının ihtiyati tedbir yoluyla SGK tarafından karşılanmasına karar verildi. 6 aylık sürenin dolmasının ardından avukat Selen Ocak tekrar mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir talebinin uzatılmasını istedi. Mahkeme talebi kabul ederek ilacın dava süresi boyunca bedelin tamamının ücretsiz ve kesintisiz olarak ileride gerekirse sorumlusundan alınmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.