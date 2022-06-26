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Giriş Tarihi: 26.6.2022 19:57 Son Güncelleme: 26.6.2022 21:51

İş makinesi 30 metreden tren yoluna uçtu: 2 ölü 2 yaralı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
İş makinesi 30 metreden tren yoluna uçtu: 2 ölü 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Beldesi'nde bir iş kamyonu yaklaşık 30 metre yükseklikten tren yoluna uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaycuma İlçesi Saltukova Aşağısarmaşık köyü Yolcuoğlu Mahallesi yolu üzerinde odun yüklü kamyon şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampolden aşağıya yuvarlanarak Filyos-Saltukova arasında bulunan demir yoluna düştü.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 şahıstan 2'si olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki şahıs ise 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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İş makinesi 30 metreden tren yoluna uçtu: 2 ölü 2 yaralı
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