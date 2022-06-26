İş makinesi 30 metreden tren yoluna uçtu: 2 ölü 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çaycuma İlçesi Saltukova Aşağısarmaşık köyü Yolcuoğlu Mahallesi yolu üzerinde odun yüklü kamyon şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampolden aşağıya yuvarlanarak Filyos-Saltukova arasında bulunan demir yoluna düştü.
Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 şahıstan 2'si olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki şahıs ise 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.