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Giriş Tarihi: 18.3.2022 18:44 Son Güncelleme: 18.3.2022 19:02

İş makinesi çığ altında kaldı

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
İş makinesi çığ altında kaldı

Bingöl’de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, İl Özel İdaresi’ne ait iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Bingöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Merkeze bağlı Sancaklı köy yolunda kar temizliği yapan İl özel idaresine ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi çığın altında kaldı, operatör ise son anda kurtuldu. Çığ temizliği için bölgeye ekipler sevk edildi. Olayda ölen yâda yaralanan olmazken İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kendi sosyal medya hesaplarından vatandaşları olabilecek kığ felaketlerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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İş makinesi çığ altında kaldı
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