İş makinesi kullanıyor, Türkiye’de 81 ildeki tek kadın TSE araç kontrol merkezi işletmecisi!

İzmir'de yaşayan ¬Gökçe Genceroğlu Ulutaş (34) Türkiye'de 81 ilde yer alan TSE Araç Kontrol Merkezleri arasındaki tek kadın patron. Aynı zamanda Ankara'da lojistik firması sahibi olan Ulutaş bağımsız denetçi Gökhan Ulutaş (35) ile bir yıllık evli. 6 aylık hamile Gökçe Uluştaş eşiyle beraber 3 ay sonra dünyaya gelecek kızlarını kucaklarına almak için sabırsızlanırken, bir yandan da işiyle ilgileniyor. Gökçe Ulutaş, araç muayene ve kontrol alanında Türkiye'deki tek kadın patron olması nedeniyle büyük ilgi çekiyor. Aliağa'daki kontrol merkezinde 4 TSE mühendisi ile 4 personel görev yapıyor. Ankara'daki lojistik firması ise 20 kişiye istihdam sağlıyor.

TADİLAT YAPILMIŞ ARAÇLARI KONTROL EDİYORLAR

Aliağa'daki merkezde Gökçe Ulutaş ekibiyle beraber vize öncesi tadilat yapılmış araçların kontrolünü yapıyor. Ambulans, atık taşıma araçlarına onay veren, çeki demiri takılan araçları muayenesi yapılıyor. Araç kontrol merkezinde Gökçe Ulutaş ile birlikte Nilgün Emre (39) isimli kadın çalışan da yer alıyor. Gökçe Ulutaş işleri nedeniyle İzmir-Ankara arasında mekik dokuyor. Gökçe Ulutaş ayda ortalama 5 kilometre yol yapıyor.

ÇOK ŞAŞIRIYORLAR

SABAH'a konuşan Gökçe Genceroğlu Ulutaş, "6 aylık hamileyim ancak çalışmayı çok seviyorum. Hamileliğim işime engel değil. Burada ekibimle birlikte araç kontrolü yapıyoruz. Tadilatlı araçlar vize öncesi bize geliyorlar. Bizden onay çıkmazsa vizeye giremiyorlar. Beni görenler ilk başta inanamıyorlar. Buraya gelen araç sahipleri de Türkiye'de 81 ilde araç kontrol merkezi çalıştıran başka kadın patron olmadığı için şaşırıyor. Ayrıca bankalara gittiğimde de eşimi de ya da babamı soruyorlar. İşyerinin bana ait olduğunu söyleyince şaşkınlıkları bir kat daha artıyor. Türkiye'deki tek TSE Araç Kontrol Merkezi sahibiyim" dedi.

BABASININ VEFATINDAN SONRA İŞİN BAŞINA GEÇTİ

Gökçe Ulutaş, "Atılım Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi Maliye ve Karabük Üniversitesi İktisat bölümlerinde de yüksek lisans yaptım. Dış ticaret ve insan kaynakları alanlarında da uzmanlığım var. Babamın vefatından sonra işin başına geçtim. Babam 40 yıldır lojiktik alanında faaliyet gösteriyordu. Şimdi lojiktik firmasını da ben işletiyorum. Kadın tır şoförü bulabilirsem pozitif ayrımcılık yaparak kadınlara daha fazla iş imkanı sağlayacağım. İzmir ve Ankara arasında sürekli seyahat ediyorum. Ayda 5 bin kilometre seyahat ediyorum" dedi. Araç Kontrol Merkezi çalışanı Nilgün Emre, "Patronumun kadın olması benim için büyük bir avantaj. Patronum kadın olduğu için bana daha fazla destek oluyor. Burada aile gibiyiz. İnsan çalışırken büyük bir keyif alıyor" dedi.

TSE ARAÇ KONTROL MERKEZLERİ'NDE NE YAPILIYOR

Araç Kontrol Merkezlerinde; proje onayları ile tadilatı gerçekleşen araçların fiziki araç kontrolü, ambulans ve acil sağlık araçları araç kontrolü, ADR taşıt/araç uygunluk kontrolleri (T9), karayolu ile atık taşıyan araçların fiziki kontrolü hizmetleri veriliyor.