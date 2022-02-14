İş merkezinde ölü bulunmuştu, Emniyet açıklama yaptı

Kocaeli Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde üzerinde bulunan iş merkezinde, Veli Ö. isimli 60 yaşındaki vatandaş, yerde hareketsiz bir halde yatarken bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kısa sürede olay yerinde polis ve 112 ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yapmış oldukları incelemelerde, Veli Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası, Veli Ö.'nün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Ancak bazı basın kuruluşlarında, Veli Ö'nün dövülerek öldürüldüğüne ve vücudunda darp izleri bulunduğuna dair iddialara yer verildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili akşam saatlerinde yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "13.02.2022 günü, Gebze ilçemizde bulunan bir iş merkezinde ölü olarak bulunan V.Ö. isimli şahıs ile ilgili olarak bazı medya organlarında, dövülerek öldürüldüğüne dair bilgiler yayımlanmıştır. Konu ile ilgili gerekli soruşturma çok yönlü olarak Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, haberlerde belirtildiği üzere şahsın dövülerek öldürüldüğüne dair herhangi bir tespit olmamakla birlikte, bahse konu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"