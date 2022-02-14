Haberler Yaşam Haberleri İş merkezinde ölü bulunmuştu, Emniyet açıklama yaptı
Giriş Tarihi: 14.2.2022 23:15 Son Güncelleme: 14.2.2022 23:45

İş merkezinde ölü bulunmuştu, Emniyet açıklama yaptı

ABBAS ÇAKAR
İş merkezinde ölü bulunmuştu, Emniyet açıklama yaptı

Kocaeli Gebze İlçesinde, bir iş merkezinde ölü olarak bulunan kişi ile ilgili, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü resmi bir açıklamada bulundu. Emniyetin açıklamasında, Veli. Ö. isimli kişinin dövülerek öldürüldüğüne dair herhangi bir tespit yapılmadığı belirtildi.

Kocaeli Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde üzerinde bulunan iş merkezinde, Veli Ö. isimli 60 yaşındaki vatandaş, yerde hareketsiz bir halde yatarken bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kısa sürede olay yerinde polis ve 112 ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yapmış oldukları incelemelerde, Veli Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası, Veli Ö.'nün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Ancak bazı basın kuruluşlarında, Veli Ö'nün dövülerek öldürüldüğüne ve vücudunda darp izleri bulunduğuna dair iddialara yer verildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili akşam saatlerinde yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "13.02.2022 günü, Gebze ilçemizde bulunan bir iş merkezinde ölü olarak bulunan V.Ö. isimli şahıs ile ilgili olarak bazı medya organlarında, dövülerek öldürüldüğüne dair bilgiler yayımlanmıştır. Konu ile ilgili gerekli soruşturma çok yönlü olarak Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, haberlerde belirtildiği üzere şahsın dövülerek öldürüldüğüne dair herhangi bir tespit olmamakla birlikte, bahse konu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

EN ÇOK OKUNANLAR

Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi: EPDK'dan elektrik ücretleriyle ilgili açıklama
Son dakika: Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çöktü
Bursa’da yaşanan polis cinnetinde şoke eden detaylar
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
Son dakika | SABAH, ihanetin merkezini buldu! Kiralık evde devlete kumpas!
Adnan Oktar’dan kaçan kadınlardan skandal itiraflar! İngiliz basınına konuştular
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer detaylarını açıkladı! Bugünden itibaren başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
İş merkezinde ölü bulunmuştu, Emniyet açıklama yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA