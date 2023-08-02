İş merkezinde yangın paniği

İstanbul Bayrampaşa'daki 5 katlı iş merkezinin bodrum katında reklam panosu yapıldığı belirtilen bir işyerinde çıkan yangın çevrede endişeye neden oldu. Dün sabah 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 9 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Katta bulunan yatakhaneye sığındığı öğrenilen 9 işçi, itfaiyenin yoğun çabaları ile kurtarıldı.Çalışmalar sırasında itfaiye ekiplerinden 7'si de dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından 7'si itfaiye ekibi olmak üzere 16 kişinin ilk müdahaleleri olay yerinde bulunan ambulansta yapılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 7 saatte kontrol altına alınabilen yangında soğutma çalışmalarına devam edilirken, itfaiye de yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 09.49'da Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 5 katlı işyerinde yangın çıkmıştır.Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilerek yangına müdahale edilmiş olup yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevrede bulunan hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi. Yangın çıkan binanın sahibi Yıldırım Cihangir, "Şu anda her şey kontrol altına alındı. İçeride mahsur kalan 9 kişi kendini bir odaya kapatmış. İtfaiye ekipleri güzel bir çalışmayla 9 kişiyi kurtardı. Kurtarılan işçilerin durumu iyi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırdılar" dedi.