İş vaadiyle çalıştırılan gençler verilen sözlerin tutulmasını istiyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl 117 kişinin ölümüne neden olan İzmir depreminde ve sokağa çıkma yasağının yaşandığı COVID-19 salgını sırasında yüzlerce gönüllü vatandaşı iş vaadi ile düzenlediği yardım kampanyalarında çalıştırdı. Aradan bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen gönüllülere verilen sözler yerine getirilmezken personel alımları ise son sürat devam etti. Resmi olmayan rakamlara göre belediyeye son 2.5 yıl içinde 5 bine yakın personel alımı gerçekleşti.

SÖZLER TUTULMADI

Çok sayıda gönüllü kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürerek Hisar Önünde, Tunç Soyer'in makamının da bulunduğu Eski İzmir Belediye Binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Şenay Kır, İzmir Büyükşehir Belediyesinin koordinesi ile İzmir depreminde ve COVID-19 salgını sırasında görev alarak yurttaşlık vazifelerini yerine getirdiklerini söyledi.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDİK"

Bu zorlu süreçte canları pahasına kendilerine verilen görevleri zaman ve mekân ayrımı gözetmeksizin özveri ile yerine getirdiklerini belirten Kır; "Fuar alanında erzak kolisi paketleme ve dağıtımında, tarım ürünleri toplanması ve dağıtımında İzmir'de ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak çalıştık. Deprem zamanında gece gündüz demeden yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Tek amacımız bu zorlu süreçte İzmir halkının yaralarının sarılmasına bir nebzede olsa yardımcı olabilmekti. Hiç kimseden hiçbir beklentimiz olmadan özverili şekilde çalıştık. Çalıştığımız bu günlerde bizleri motive eden birçok belediye çalışanı ve bazı yöneticiler işe alım konusunda bizlere öncelik verileceğine ilişkin vaatlerde bulundu. O günler geçti fakat işe alımlar devam etti. Fakat bizlere verilen sözler unutuldu. Hatta inkâr bile edilmeye başlandı. Bizlere söz verenler tabiri caizse işleri bitince tüm bağlarını koparıp bizlerle konuşmak dahi istemedi. Bizler de son çare olarak bu platformda kendimizi hatırlatmak, sesimizi duyurmak için açıklama yapma gereği duyduk. İyiliğe emek veren bizler sözlerin tutulmasını, hakkımız olan emeğin yok sayılmamasını, karşılık bulmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Mağdur vatandaşlar sonuç alana dek eylemlere devam edeceklerini söyledi.