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Giriş Tarihi: 24.4.2023 11:55

İş yeri kurşunlayan suç ortakları yakalandı

İstanbul’da zorla ve tehditle devralmak istedikleri iş yerini kurşunlayan iki kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
İş yeri kurşunlayan suç ortakları yakalandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 7 Nisan Cuma gecesi saat 04.20 sıralarında Bağcılar İlçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Tabelasız bir iş yeri kurşunladı. İfadesi alınan iş yeri sahibi İ.G., iş yerine geçmiş tarihlerde iki kişinin geldiğini ve dükkanı tehditle ve zorla devralmak istedikleri söyledi. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; önüne araçla geldikleri iş yerini kurşunlayan ve kaçan iki kişinin açık kimliklerini tespit etti ve F.S. (26) ile E.S. (19) isimli saldırganları yakaladı. Toplamda 19 suç kayıtları bulunan iki suç ortağı "Mala Zarar Verme" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İş yeri kurşunlayan suç ortakları yakalandı
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