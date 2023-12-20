İş yerinde 9 kedi ölüsü bulunan sanık gözetim altına alınacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Camii çevresinde yaşayan 9 kedinin sanık Fatih Mehmet Ö. tarafından 31 Ekim'de sırt çantasına konarak götürüldüğünün tespit edildiği yer adlı. Sanığın 13 Kasım'da iş yerinde yapılan incelemede ölü kedilerin çöplerin arasında bulunduğunun iddianamede yer aldı. İddianamede, Fatih Mehmet Ö.'nün "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Geçtiğimiz celse Fatih Mehmet Ö. suçlamaları reddederek kendisine komplo kurulduğunu ileri sürmüştü. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih Mehmet Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya şikayetçi avukatları ve sanık avukatıyla beraber çok sayıda hayvansever izleyici katıldı.

VERDİĞİ KEDİYİ BİR DAHA GERİ ALAMADI

Şikâyetçi Kadriye Yoldaş, sanıkla Fatih camisinde kedi beslerken tanıştığını, sanığa bir kedi verdiğini ve sonrasında bir arkadaşının kendisine sanığı sürekli kedi aldığını geri getirmediğini söylediğini anlattı. Yoldaş, "Kediyi istemek için kendisine telefon ettim. Ancak benim verdiğim kediyi İzmit'teki çiftliğe götürdüğünü söyledi. 'Ben zaten sizi çiftliğe götüreceğim' dedi. Sonrasında bizi çiftliğe davet etmedi. Fatih camisinde gece nöbet tutuyorduk. Nöbet tuttuğumuz zamanlarda da sanığın camiye geldiğini gördük. Ama olay sırasında yakalayamadık." diyerek şikâyetçi oldu.

"TUHAF BİR KOKU VARDI"

Sanığın dükkanına boş kova taşımak için geldiğini belirten tanık Mehmet Türkan, "Binanın dışındaki depodan kovaları alarak binanın çatı katına taşıdım. Kovaları taşıdığım yerde tuhaf bir koku vardı. Alışılmış bir koku değildi. İşim bittiğinde siyah poşet içerisinde bir şey verdi. Ben de poşetin içine baktığımda 3-4 adet kedi ölüsü vardı. O anki refleksle sanıktan şüphelenmedim" ifadelerini kullandı.

POŞETİN İÇİNDEKİLER BALÇIK İDDİASI

Tanık ifadesi üzerine söz verilen sanık Fatih Mehmet Ö., iddiaları reddederek "3 ay önce kanalizasyon patladı. Kokunun sebebi o olabilir. Poşetin içinde balçıklı pislik vardı, kedi yoktu." dedi. Sanığın kedilere bağırdığına şahit olduğunu söyleyen diğer bir tanık Cenk Eker, "Sanık benim iş yeri yan komşum olur. 7-8 aydır eve girip çıkarken kedilere, 'Seni öldüreceğim, senin gözünü çıkaracağım' dediğini duydum. Bazı geceler de kedilerin sesini duydum. Ayrıca tuhaf bir koku vardı. Birkaç kere kafes şeklinde bir şey yapmış, kedileri yakalamaya çalışırken gördüm. Ayrıca mahallede kuyruğu kesilmiş bir kedi vardı. Çevredekilere 'Ben bunu tavşan yaptım' diyormuş" dedi.

"ÇANTANIN İÇİNDEN İP VE FALÇATA ÇIKTI"

Fatih Camii civarında kedileri beslediğini, sanığı oradan tanıdığını söyleyen tanık Aslı Yurtseven, "11 Kasım gecesi 5 kişi camideydik. 02.04'te sanık camiye giriş yaptı. Rastgele kedilere mama dağıtıyordu. Bizi fark ettiği noktada kedi evlerine yöneldi." dedi. Polisi aradığını ardından sanığın çantasına kedi koyduğunu bunun üzerine kovalamaca başladığını söyleyen tanık, "Çantayı bir kenara attı, kendisi kaçtı. O sırada polis ekipleri geldi. Çantanın içinden ip, falçata ve mama çıktı. Polisler, 'Delil niteliğinde değil' diyerek çantayı olduğu gibi çöpe attılar. Çantanın içine kediyi koymuştu, çantayı kenara atınca kedi kaçmış olabilir" ifadelerini kullandı.

SANIK GÖZLEM ALTINA ALINACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığın suçu işlediği tarihte akıl hastası olup olmadığının, işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığının tespit edilmesi için Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanığın adresinde ölü bulunan mikroçipli kedinin sahibinin bulunması için Tarım ve Orman Bakanlığına yazı yazılmasına hükmetti. Sanığın tahliye olmadığını öğrenen hayvanseverler kararı alkışla karşıladı.