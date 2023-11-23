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Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:17

İş yerinde 9 kedi ölüsü bulunan sanıktan “Komplo” savunması

Fatih’te yavru kediyi torbaya koyarken ki görüntüleriyle gündeme gelen işletmeci Fatih Mehmet Ö.’nün iş yerinin üst katında 9 kedi ölüsü bulunmasıyla tutuklandı. Yargılanmasına başlanan sanık, “Hayvan sever bir insanım. Bana komplo kuruldu. Oğlumla aramızda husumet vardır. İş yerimde ölmüş hayvanların olduğunu emniyette öğrendim. Ben böyle bir şey yapmadım” savunmasında bulundu. Mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasına karar verdi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İş yerinde 9 kedi ölüsü bulunan sanıktan “Komplo” savunması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Camii çevresinde yaşayan 9 kedinin sanık Fatih Mehmet Ö. tarafından 31 Ekim'de sırt çantasına konarak götürüldüğünün tespit edildiği yer adlı. Sanığın 13 Kasım'da iş yerinde yapılan incelemede ölü kedilerin çöplerin arasında bulunduğunun iddianamede yer aldı.

OĞLUNUN İFADESİNE YER VERİLDİ

Sanığın oğlunun ifadesinin yer verildiği iddianamede, babasının 8 aydır annesiyle konuşmadığı için eve gelmediğini, ruhsal ve fiziksel anlamda insanlara veya herhangi bir canlıya zarar verebilecek potansiyelde olduğunu ifade ettiği kaydedildi. Babasının uyuşturucu madde etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirebilme ihtimali olduğunu, babasının iş yerinde bulunan ölü kedileri görmesiyle polis merkezine giderek ifade verdiğini belirtti. İddianamede, Fatih Mehmet Ö.'nün "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

YARGILAMA BAŞLADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Fatih Ö. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Savunmasında Fatih Mehmet Ö. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "8 aydır ofisimde kalıyorum. Hayvan sever bir insanım. Bana komplo kuruldu. Oğlumla aramızda husumet vardır. İş yerimde ölmüş hayvanların olduğunu emniyette öğrendim. Ben böyle bir şey yapmadım" dedi.

"BANA KOMPLO KURULDU"

Savunmasının devam eden sanık, 9 kediyi torbaya koyduğu iddialarını yalan olduğunu, sadece bir tane yavru kediye kedi kafesli çantaya koyduğunu söyledi. Sanık, "Suç işlemedim. Müştekilerden sadece iki kişi haricinde diğerlerinden kedi almadım. Bendeki kediyi Hakan'a teslim etmek üzere telefonda görüştük kendisiyle. Bana komplo kuruldu" dedi.

"GECE KEDİLERİ ALDIĞINI DÜŞÜYORUM"

Şikayetçi Şule Gül, "Fatih Camii çevresinde sokak kedilerini beslerim. Sanıkta 8-9 ay önce camii çevresinde kedilere mama bırakmaya başlayınca orada tanıştık. Kedilere rast gele mama bırakırdı, gözüne kestirdiği kedileri çiftliğine almak istediğini söylerdi. Ben besleme alanından hayvan almanın suç olduğunu söyledim. Gündüz vakti kedi almadı ama gece kedileri aldığını düşünüyorum. 2-3 ay içinde 30-40 kedi kayboldu. Sanığa ben kedileri beslemesini istemediğimi ve o geldikten sonra kedilerin eksildiğini söyledim. Benden de kedi istedi ama ben vermedim. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

AKIL SAĞLIĞINA İLİŞKİN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme, sanık Fatih Mehmet Ö.'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor alınması için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine hükmedildi. Eksikliklerin giderilmesi ve tanık dinlenmesi için mahkeme duruşmayı erteledi.

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İş yerinde 9 kedi ölüsü bulunan sanıktan “Komplo” savunması
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