İş yerinde başından vurulmuş halde ölü bulundu... “Kimsenin yanlışına ortak olmadım” diye not bıraktı

Olay, Gayrettepe Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar sesin geldiği noktaya doğru yönelince Burak Bagane'nin silahla vurulmuş bir şekilde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından Bagane'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

"KİMSENİN YANLIŞINA ORTAK OLMADIM"

Olaydan hemen önce hayatını kaybeden Burak Bagane'nin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda Bagane, "Hayatım boyunca doğruları konuştum. Kimsenin yanlışına ortak olmadım" yazısı dikkati çekti.