İş yerinde fenalaştı, evinde öldü

Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Recep Akça, çalıştığı fabrikada mesai saatleri sırasında aniden rahatsızlandı. Amirlerinden izin isteyen Akça, biraz dinlenmek için evine gitti. Ailesine rahatsız olduğunu ve uyuyup dinlenmek istediğini söyleyen genç, odasına girdi. Gün boyu odasından hiç çıkmayan Recep Akça'nın ailesi oğullarını merak edip odaya girdiğinde Akça'yı hareketsiz halde buldu. Aile durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Savcılığın evdeki incelemesini tamamlamasının ardından Recep Akça'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.