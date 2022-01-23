İş yerinde silahlı kavga: Bir ölü

İSTANBULGüngören'de çıkan silahlı kavgada Mustafa Köksal isimli bir kişi göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. İş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında getirdiği silahla Köksal'ı göğsünden, iş yerinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi de bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk incelemede Köksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken bacağından vurulan kişiyi ise hafif yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.