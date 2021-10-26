İş yerinde tehlikeli madde bulunduran 1 şahıs tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polis ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddet olayı ile ilgili takibe aldığı şüpheli şahısın iş yerinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisini aldı. Alınan bilgiler doğrultusunda şüpheli şahısın Topraklı Mahallesinde bulunan iş yerinde, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramada, 6 adet dinamit, 5 adet elektrikli infilak kapsülleri, uyuşturucu kullanım aparatı, kılıç, pala, bıçak ve 153 adet fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçundan tutuklandı.