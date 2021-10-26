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Giriş Tarihi: 26.10.2021 15:12 Son Güncelleme: 26.10.2021 15:28

İş yerinde tehlikeli madde bulunduran 1 şahıs tutuklandı

BERKAN ÇETİN
İş yerinde tehlikeli madde bulunduran 1 şahıs tutuklandı

Aile içi ve kadına karşı şiddet olayı ile ilgili takibe alınan bir şüpheli şahısın iş yerinde, çok sayıda patlayıcı madde ve kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polis ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddet olayı ile ilgili takibe aldığı şüpheli şahısın iş yerinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisini aldı. Alınan bilgiler doğrultusunda şüpheli şahısın Topraklı Mahallesinde bulunan iş yerinde, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramada, 6 adet dinamit, 5 adet elektrikli infilak kapsülleri, uyuşturucu kullanım aparatı, kılıç, pala, bıçak ve 153 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçundan tutuklandı.

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İş yerinde tehlikeli madde bulunduran 1 şahıs tutuklandı
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