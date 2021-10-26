Giriş Tarihi: 26.10.2021 15:12 Son Güncelleme: 26.10.2021 15:28

İş yerinde tehlikeli madde bulunduran 1 şahıs tutuklandı BERKAN ÇETİN

Aile içi ve kadına karşı şiddet olayı ile ilgili takibe alınan bir şüpheli şahısın iş yerinde, çok sayıda patlayıcı madde ve kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.