İş yerinde uyuşturucu satan torbacıyı suçüstü yakaladılar

İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ne bağlı Mahmutbey Mahallesi'nde faaliyet yürütülen bir iş yerinde N.Y. isimli kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri adrese baskın yaptı. N.Y., İ.Y. ve İ.A. isimli üç kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

N.Y.'nin aracında ve iş yerinde yapılan aramalarda 22 adet satışa hazır halde toplamda 21 gram Metamfetamin maddesi, 70 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 845 lira nakit para, bir ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. Çok sayıda suç kayıtları olan üç şüpheli de adliyeye sevk edildi. N.Y. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.