İş yerinde uyuşturucu satarken yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde M.K.Ç. isimli bir kişiyi üzerinde 1,90 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ile suçüstü yakaladı. M.K.Ç.'nin uyuşturucu maddeyi yine Kemal Türkler Mahallesi'nde yer alan bir iş yerinde çalışan bir kişiden satın aldığı belirlendi.

İş yerinde yapılan aramalarda 31,20 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. V.U. isimli uyuşturucu madde satıcısı da yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde satıcısı V.U. da; ondan uyuşturucu maddeyi satın alan M.K.Ç. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.