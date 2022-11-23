Haberler Yaşam Haberleri İş yerinde uyuşturucu satarken yakaladılar
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:45

İş yerinde uyuşturucu satarken yakaladılar

İstanbul’da iş yerinde sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi satışı yapan bir kişi; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İş yerinde uyuşturucu satarken yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde M.K.Ç. isimli bir kişiyi üzerinde 1,90 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ile suçüstü yakaladı. M.K.Ç.'nin uyuşturucu maddeyi yine Kemal Türkler Mahallesi'nde yer alan bir iş yerinde çalışan bir kişiden satın aldığı belirlendi.

İş yerinde yapılan aramalarda 31,20 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. V.U. isimli uyuşturucu madde satıcısı da yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde satıcısı V.U. da; ondan uyuşturucu maddeyi satın alan M.K.Ç. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Uzmanlar İstanbul ve Ankara’da da hissedilen Düzce depremini değerlendirdi: Gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay
SON DAKİKA HABERİ! Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve Ankara'da da hissedildi
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA | Terör yuvalarına ağır bombardıman! SMO hazırlıklarını yaptı: Emir bekliyor
Hıncal Abi'ye veda! Türk basınının asırlık çınarıydı
SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Türkiye'de ilk dünyada 5. sırada olacak: Yusufeli Barajı açıldı
Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de zincirleme kaza
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo için beklenen son gerçekleşti! Manchester United yönetimi flaş kararı resmen açıkladı...
Alay konusu oldular
Çok dindarsın ya...
ARKADAŞINA GÖNDER
İş yerinde uyuşturucu satarken yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA