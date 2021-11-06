İş yerinde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi

Fatsa Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına ilişkin, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde yapılan aramada, kutu içerisinde MKE ibareli 25 dolu fişek, 1 26 santimlik kama, 1 ruhsatsız tüfek, 5 şarjör, şarjöre takılı olan MKE ibareli 5 adet dolu fişek, 1 sustalı bıçak, 2 tane ruhsatsız toplu tabanca, 1 83 cm uzunluğunda olan çift kanallı, ahşap dipçikli, çakmaklı ruhsatsız tüfek ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramada 36 yaşındaki Adil B. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi