Şikâyet üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kasada bulunan 250 bin dolar para ile 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını tespit etti.

Çevrede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin olaydan sonra bir minibüse binerek kaçtıkları anların güvenlik kameralarına ulaştı.



İş yerinden 6 milyon çalıp kaçtılar! | Video

Görüntülerde yol kenarına yanaşan bir minibüse, 3 kişinin aceleyle bindiği görüldü. Bu ipucunu değerlendiren polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 4 şüpheliyi Üsküdar ve Çekmeköy'de düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.