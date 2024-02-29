İş yerinden çaldıkları çelik kasayı iş yerine ait araçla taşıdılar

Adana'da 3 şüpheli girdikleri tamirhaneden 4 bilgisayar, 4 araç farı çaldı. Şüpheliler, daha sonra iş yerine tamir için bırakılan 2 aracı da çalıp kaçtı. Zanlılar, birkaç saat sonra bir palet fabrikasına girerek çelik kasa çaldı. Zanlılar, kasayı da iş yerine ait minibüse yükleyip kaçtı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis harekete geçti. 100 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 zanlının son adresi cezaevi oldu.

KEPENKLERİ KIRARAK KAÇTI

Olay, 21 Şubat saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve atkı ile gizleyen şüpheliler C.K. (23), T.S. (24) ile K.K. (29), hırsızlık için plan yaptıkları Mustafa T.'nin (42) tamirhanesine, demir şebekeyi kırıp girdi. Şüpheliler içeride bir süre keşif yaptıktan sonra 4 bilgisayar, 4 araç farı, cep telefonunu çalıp, tamir için bırakılan otomobil ve hafif ticari araca yükledi. Şüpheliler, çalıntı araçlarla iş yerinin kepengini kırarak, kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇELİK KASAYI MİNİBÜSE YÜKLEDİLER

Çalıntı araçlarla bir süre gezen şüpheliler, olaydan 5 saat sonra bu kez de Nurşani S.'nin (43) Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki palet atölyesine girdi. Şüpheliler, yaptıkları keşfin ardından iş yerindeki çelik kasayı çalıp, Nurşani S.'nin minibüsüne yükleyip, adresten ayrıldı. Bu arada şüphelilerin, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldığı belirtildi. Şüpheliler, boş bir arsada açıp, içindeki paraları aldığı kasayı sulama kanalına atıp, kayıplara karıştı.

100 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen Mustafa T. ile Nurşani S.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adreslerdeki ve kaçış güzergahlarındaki yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Ova Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda K.K.'ye ait ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ

Öte yandan ekipler, aynı gece çalınan 3 aracı da farklı noktalarda terk halde buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., T.S. İle K.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Araçlar da sahiplerine teslim edildi.