İş yerine giren sahte polisler arama bahanesiyle 2 milyonu gasbettiler

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde bulunan A.O'nun (48) sahibi olduğu işyerine 5 Ocak 2023 günü saat 17.00 sıralarında gelen 3 gaspçı kendilerini polis olarak tanıtıp iş yeri sahibinin üst aramasını yaptı. Daha sonra içlerinden biri kapının önüne çıkarak beklemeye başlarken, diğer ikisi ellerinde arama kararı olduğunu söyleyerek çelik kasayı açmasını istedi.