İş yerine giren sahte polisler arama bahanesiyle 2 milyonu gasbettiler

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde bulunan A.O'nun (48) sahibi olduğu işyerine 5 Ocak 2023 günü saat 17.00 sıralarında gelen 3 gaspçı kendilerini polis olarak tanıtıp iş yeri sahibinin üst aramasını yaptı. Daha sonra içlerinden biri kapının önüne çıkarak beklemeye başlarken, diğer ikisi ellerinde arama kararı olduğunu söyleyerek çelik kasayı açmasını istedi.
İş yeri sahibi A.O., çelik kasayı açınca içlerinden biri kasadaki 100 bin euroyu aldı. A.O., kasadaki parayı alan kişilerin polis olmadığından şüphelendi ve sorular sormaya başladı. Ancak bir türlü sorularına mantıklı cevap alamayınca gelen kişilerin gerçek polis olmadığını anladı paralarını almak için üstlerine yürüdü.
Soyguncular 100 bin euroyla kaçtı. A.O. hemen polisi arayarak yardım istedi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini inceledi.
2 GASPÇI TUTUKLANDI
İncelenen görüntülerin ardından soyguncuların kimlikleri ve kaldıkları adresler deşifre edildi. Ekipler, soyguncuların kaldıkları Gaziosmanpaşa'daki adreslere baskın düzenledi. 3 suç kaydı olan ve kurye olduğu belirlenen Ali Ö., (22) yabancı uyruklu Amır K., (33) ve 2 suç kaydı olan Ömer M.A (35) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan soygunculardan Ali Ö. ve Ömer M.A., tutuklanarak cezaevine konulurken, yabancı uyruklu Amır K. serbest kaldı. Amır K. hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.