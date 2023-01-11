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Giriş Tarihi: 11.1.2023 14:07

İş yerine havai fişek atıp kaçtı… AVM’de gözaltına aldılar…

İstanbul’da bir iş yerine havai fişek yakarak atan ve kaçan bir kişi; Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İş yerine havai fişek atıp kaçtı… AVM’de gözaltına aldılar…

İstanbul Bayrampaşa'da bir kişi; Kartal Tepe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine yaktığı havai fişeği attıktan sonra kaçtı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren F.S.'yi Bayrampaşa İlçesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde gözaltına aldı. F.S.'nin yasal işlemlerinin ardından "Kasten Yaralama, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürmek, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Mala Zarar Vermek" suçlarından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

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İş yerine havai fişek atıp kaçtı… AVM’de gözaltına aldılar…
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