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Giriş Tarihi: 23.6.2023 20:07 Son Güncelleme: 23.6.2023 20:57

İş yerine ziyarete gelen arkadaşını kazara tüfekle öldürdü

Antalya'da İrfan Bakır. (37), kendisini iş yerine ziyarete gelen turizm çalışanı arkadaşı Yaşar Çakır'ı (22), kazara ateş alan pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Kepez Mahallesinde yer alan Yeşil Sanayi Sitesi, 5069 Sokak üzerinde bulunan oto tamir dükkanında meydana geldi. Yaşar Çakır, oto tamirci arkadaşı İrfan Bakır yanına, akşam saatlerinde ziyarete geldi. İki arkadaş asma kata bulunan ofise çıktı. İddiaya göre İrfan B., ofiste bulunan ruhsatsız pompalı tüfeğini kontrol ettiği esnada kazara ateş alan silahtan çıkan saçmalar Yaşar Çakır'a isabet etti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
İş yerine ziyarete gelen arkadaşını kazara tüfekle öldürdü

HASTANEDE HAYATINI IKAYBETTİ

Silah sesi üzerine etraftakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sol koltuk altından vurulan Yaşar Çakır'a ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkunç cinayetin ardından Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde ayrıntılı inceleme yaptı. Gözaltına alınan İrfan Bakır, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Olayı öğrenen Yaşar Çakır'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Yaşar Çakır'ın Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.

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İş yerine ziyarete gelen arkadaşını kazara tüfekle öldürdü
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