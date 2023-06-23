İş yerine ziyarete gelen arkadaşını kazara tüfekle öldürdü

HASTANEDE HAYATINI IKAYBETTİ

Silah sesi üzerine etraftakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sol koltuk altından vurulan Yaşar Çakır'a ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Korkunç cinayetin ardından Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde ayrıntılı inceleme yaptı. Gözaltına alınan İrfan Bakır, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Olayı öğrenen Yaşar Çakır'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bir turizm firmasında şoför olarak çalışan Yaşar Çakır'ın Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.