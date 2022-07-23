Haberler Yaşam Haberleri İş yerini böyle soydu! Bu görüntüden tespit ederek yakaladılar
Giriş Tarihi: 23.7.2022 09:44

İş yerini böyle soydu! Bu görüntüden tespit ederek yakaladılar

İstanbul’da bir kafenin kasasından 15 adet gümüşlük ve bin lira nakit para çalan hırsız, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İş yerini böyle soydu! Bu görüntüden tespit ederek yakaladılar

İstanbul'da bir kişi; Şişli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kafe olarak faaliyet yürütülen bir iş yerine girdi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsız, gece saat 03.00 sıralarında iş yerinin kasasından 15 adet gümüşlük ve bin lira nakit para çalarak kaçtı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Önleme ve Araştırma Bürosu Polisleri; olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve olayı gerçekleştiren kişinin E.H. olduğunu tespit ederek hırsızı yakaladı. Şişli İlçesi İncirli Dede Caddesi üzerinde gözaltına alınan E.H. isimli hırsız "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonlara maaş farkları gün gün yatıyor: Tabloya bak öğren! 'Maaş farkı ne zaman ödenecek' sorusu netleşti: İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi
Maaş farkı ne kadar, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? | Zamlı maaş ödeme takvimi Temmuz - Ağustos!
Aile destek paketi ödemesi ne zaman yatacak? e-devlet ile Aile Destek Programı nedir, kimlere verilecek, ödemeleri başladı mı?
Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'ye desteğini sürdürüyor! 'Bu işin üzerine gidin'
YKS TERCİH KILAVUZU 2022: YKS tercihleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? ÖSYM ile üniversite tercihleri tercih robotu
Ayşe Yüksel: Demet Akalın ile tanıştıktan sonra hayal kırıklığına uğradım!
YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2022: ÖSYM YÖK Atlas ile 2-4 yıllık YKS taban puanları belli oldu
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
TOKİ UCUZ KONUT 2022 başvuruları bitti mi? TOKİ 24 ilde ucuz konut başvuru şartları nelerdir, başvurular nereden yapılıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
İş yerini böyle soydu! Bu görüntüden tespit ederek yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA