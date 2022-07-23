İş yerini böyle soydu! Bu görüntüden tespit ederek yakaladılar

İstanbul'da bir kişi; Şişli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kafe olarak faaliyet yürütülen bir iş yerine girdi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsız, gece saat 03.00 sıralarında iş yerinin kasasından 15 adet gümüşlük ve bin lira nakit para çalarak kaçtı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Önleme ve Araştırma Bürosu Polisleri; olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve olayı gerçekleştiren kişinin E.H. olduğunu tespit ederek hırsızı yakaladı. Şişli İlçesi İncirli Dede Caddesi üzerinde gözaltına alınan E.H. isimli hırsız "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.