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Giriş Tarihi: 16.3.2023 14:19 Son Güncelleme: 16.3.2023 14:47

İş yerini kontrole giderken sel sularına kapılarak öldü

Şanlıurfa’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın neden olduğu sel felaketinde yaşamını yitirenlerde biri de 28 yaşında 4 çocuk babası Sabuncu’nun, çalıştığı iş yerinin selden etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek için giderken yolda sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İş yerini kontrole giderken sel sularına kapılarak öldü

Şanlıurfa'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle kentin büyük bir bölümü sel sularına teslim oldu. Hastane, ev, iş yeri, cadde, sokak ve köprüler sel felaketinde su altında kaldı. 13 kişi yaşamını yitirdi. 24 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden biri de 28 yaşındaki Muhamed Sabuncu. 4 çocuk babası Sabuncu, çalıştığı iş yerinin selden etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek için dün sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Sabuncu'nun çalıştığı dükkâna giderken yolda sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Muhammed Sabuncu'nun cenazesi öğle namazını müteakip Harran Kapı Camii'nden alınarak Harran Kapı Aile Mezarlığına defnedildi.

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İş yerini kontrole giderken sel sularına kapılarak öldü
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