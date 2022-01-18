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Giriş Tarihi: 18.1.2022 09:34 Son Güncelleme: 18.1.2022 09:49

İş yerlerine dadanan hırsız yakalandı

ABBAS ÇAKAR
İş yerlerine dadanan hırsız yakalandı

Kocaeli Gebze İlçesinde farklı tarihlerde meydana gelen iş yerive kurumdan hırsızlık olaylarının zanlısı H.D, yakalanarak sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

Kocaeli Gebze İlçesinde farklı tarihlerde meydana gelen iş yerinden ve evden hırsızlık olaylarının zanlısı yakalandı.

İş yerlerine dadanan hırsız yakalandı

Birbiri ardıda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayları gerçekleştiren kişinin H.D olduğunu belirledi. Zanlıyı tespit ettikten sonra yakalanması amacıya harekete geçenemniyet güçleri, H.D'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine kondu.

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İş yerlerine dadanan hırsız yakalandı
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