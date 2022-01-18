Kocaeli Gebze İlçesinde farklı tarihlerde meydana gelen iş yerinden ve evden hırsızlık olaylarının zanlısı yakalandı.

İş yerlerine dadanan hırsız yakalandı

Birbiri ardıda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayları gerçekleştiren kişinin H.D olduğunu belirledi. Zanlıyı tespit ettikten sonra yakalanması amacıya harekete geçenemniyet güçleri, H.D'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine kondu.