İş yerlerine kaçak sigara operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Derince İlçesinde 5 farklı iş yerinin gümrük kaçağı sigara ve tütün mamülleri satışı yaptıklarına dair duyumlara ulaştı. Elde edilen duyumlar doğrultusunda, iş yerlerine eş zamanlı olarak baskınlar gerçekleştirildi.

Baskın yapılan 3 iş yerindeherhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmazken, 2 iş yerinde 66 kutu içerisinde 13 bin 200 dolu makaron,3 kilo 600 gram açık tütün ve 12 kilo 300 gram açık nargile tütünü ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.