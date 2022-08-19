İstanbul'un Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Osman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin içerisindeki üç iş yerini soyan S.A., söz konusu adreslerden 744 metre kablo, üç adet seyyar kablo, üç adet matkap, iki adet plastik el arabası, bir adet kaynak makinesi, bir adet spiral kesme taşı ve bir adet lazer ölçüm aleti çaldı. İş yerinin içerisinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

İş yerlerini soyan hırsız yakalandı | Video

"Hırsızlık" ve benzer suçlardan kaydı olan S.A., Sancaktepe İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.