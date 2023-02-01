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Giriş Tarihi: 1.2.2023 12:47 Son Güncelleme: 1.2.2023 13:20

İş yolunda canından oldu

Trabzon’da sabah saatlerinde sanayide çalışan 34 yaşındaki Tarık Güney, işe gitmek için yoldan karşıya geçerken seyir halinde olan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güney’in ölümüne neden olan sürücü Mehmet Karacelep (35) ise gözaltına alındı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
İş yolunda canından oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Maçka ilçesi Esiroğlu mevkiinde meydana gelen olayda, sabah 07:20 sıralarında sanayide çalışan Tarık Güney(34), işe gitmeye çalışırken yolda karşıya geçerken, karşı yoldan Maçka yönüne doğru seyreden Mehmet Karacelep yönetimindeki otomobiliyle çarpması sonucu Güney olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve Jandarma sevk edildi.

Evli olan Güney'in cansız bedeni 112 Acil servis ekipleri tarafından alınarak incelenmek üzere Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Güney'e çarparak ölümüne sebep veren otomobil sürücüsü Karacelep, Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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İş yolunda canından oldu
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