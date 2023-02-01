İş yolunda canından oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Maçka ilçesi Esiroğlu mevkiinde meydana gelen olayda, sabah 07:20 sıralarında sanayide çalışan Tarık Güney(34), işe gitmeye çalışırken yolda karşıya geçerken, karşı yoldan Maçka yönüne doğru seyreden Mehmet Karacelep yönetimindeki otomobiliyle çarpması sonucu Güney olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve Jandarma sevk edildi.

Evli olan Güney'in cansız bedeni 112 Acil servis ekipleri tarafından alınarak incelenmek üzere Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Güney'e çarparak ölümüne sebep veren otomobil sürücüsü Karacelep, Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.