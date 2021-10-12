İşadamı cinayetinde savcı müebbet istedi

Cinayet savcısı tarafından hazırlana iddianamede Erkan Şahin'in 16 Haziran tarihinde Antalya'da Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2032 sokak no.22'de meydana geldiği. Yaşadığı apartmana oğlu ile birlikte gelen Erkan Şahin, aracın park etmeye çalışırken bina önünde bulunan Halil İbrahim Dörtkardeş ile tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine araya Şahin'in yakınları girerek Halli İbrahim Dörtkardeş'i uzaklaştırdı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Bu sırada 11'inci katta oturan annesinin dairesine girip çıkan Halil İbrahim Dörtkardeş asansörden inerken Erkan Şahin ile yeniden karşılaştığını. Şahin'e "Gel işareti" yaparak yanına çağırdığını. Bunun üzerine Erkan Şahin'in üzerine yürümesi sonucu çıkan kavgada cinayet zanlısının bıçağı bir kaç kez savurarak isabet ettirdiği ve almış olduğu bıçak darbesi sonucu ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğine yer verdi. Cinayet zanlısının TCK 81/1 maddesi gereği "kasten adam ölüme" sucundan 25 yıldan 30 yıla kadar hapsini talep etti.

DURUŞMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Antalya 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen duruşma önümüzdeki günlerde başlayacak. Korkunç cinayetin ardından kaçan Halil İbrahim Dörtkardeş'i polis tarafından yakalamak için çalışma başlatmış. Cinayet zanlısı Dörtkardeş, Konyaaltı ilçesinde babasına ait evde suç aleti bıçakla birlikte saklanırken yakalanmıştı.

ÜZÜNTÜ YARATMIŞTI

Korkunç cinayetin ardından Erkan Şahin'in cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış. Otopsinin ardından 2 çocuk babası Şahin'in cenazesi Çağlayan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verilmişti.