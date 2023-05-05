İşadamı ofisinde silahla öldürüldü

İSTANBULArnavutköy'de yedek parça fabrikası sahibi Mehmet Şen (60), önceki akşam saatlerinde fabrikadaki ofisine gelen bir kişiyle yaşadığı tartışmada vuruldu. Ateşlenen 6 kurşundan 3'ü göğsüne isabet eden Şen, ağır yaralanırken saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada 6 saat sonra saldırganı Sarıyer'de yakaladı.