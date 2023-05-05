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Giriş Tarihi: 6.5.2023

İşadamı ofisinde silahla öldürüldü

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İşadamı ofisinde silahla öldürüldü
İSTANBUL Arnavutköy'de yedek parça fabrikası sahibi Mehmet Şen (60), önceki akşam saatlerinde fabrikadaki ofisine gelen bir kişiyle yaşadığı tartışmada vuruldu. Ateşlenen 6 kurşundan 3'ü göğsüne isabet eden Şen, ağır yaralanırken saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada 6 saat sonra saldırganı Sarıyer'de yakaladı.

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İşadamı ofisinde silahla öldürüldü
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