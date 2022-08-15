İş adamı otel odasında ölü bulundu

Olay, Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşandı. İddiaya göre, 61 yaşındaki İsa Uçar'a ulaşamayan yakınları Uçar'ın otelde kaldığını belirledi.
Otel çalışanlarıyla birlikte yapılan kontrolde İsa Uçar, vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsa Uçar'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde 1 adet tabanca bulunurken iş insanının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.