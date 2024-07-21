İşadamı ve avukat eşine büyük tuzak

Ankara'da yaşayan Adem Çelik, arsa satın alma bahanesi ile 2018'de yüksek inşaat mühendisi ve işadamı olan Hasan Ali Acar'dan teklif istedi. Adem Çelik, yurtdışından para getireceğini, taksitler halinde ödeme yapacağını, tapuyu taksit bitiminde alacağını söyleyerek Hasan Ali Acar ile protokol imzaladı. Ankara 8. İcra Müdürlüğü tarafından Nursel Acar adına 5 milyon liralık icra takibinin başlatılmasının ardından Acar çifti dolandırıldıklarını fark etti. Acar çifti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak toplamda 202 milyon 802 bin 616 lira olan icra kararına itiraz etti. Senet üzerinde yapılan inceleme sonucunda imzanın Nursel Acar'a ait olmadığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Adem Çelik, Adnan K., Alper S., Mesut K. ve Suat Ö. hakkında 55'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.