İşadamına cehennemi yaşattılar

İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen ve liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmada ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Azılı suç çetesinin, aylarca ünlü işadamı Abdullah Taşkın ve eşine cehennemi yaşattıkları belirlendi. SABAH, milyonlarca lira değerindeki vurgunun detaylarına ulaştı.

;İddiaya göre her şey ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Göksun Taşkın'ın kapı komşusu Hüsnü Kerem S.'ye bir sohbet sırasında döviz almak istediğini söylemesiyle başladı. İddiaya göre Hüsnü Kerem S., Turan Yıldırım isimli şahısla tanıştırdı. Abdullah Taşkın, 1 milyon dolar döviz satın almak için parayı Yıldırım'ın hesabına aktardı. Ancak döviz bir türlü hesaplarına geçmedi. Parayı istediklerinde ise Yıldırım, "Parayı Alaattin Saral'a verdik. Paranı almak için Sarallarla görüşmen gerek" dedi.

Bu olaydan iki ay sonra iddiaya göre Abdullah Taşkın, Yeniköy'de bulunan Fikret A.'ya ait restorana davet edildi. Özel bir odaya çekilen Taşkın, aralarında Ali U.'nun da bulunduğu 12 kişi tarafından feci şekilde darp edildi.

ARAZİYE ÇÖKTÜLER

Beylikdüzü'nde bir ofise çağırılan Taşkın, Yılmaz T. isimli şahsa milyonlarca lira değerindeki lüks otomobilini, Akay A.'ya ise Silivri Fener'de bulunan 10 dönümlük arsayı ve Çorlu'da bulunan 181 dönümlük tarlayı devretti. Bu olaydan birkaç gün sonra ise Reyhan Göksün Taşkın, babasından kalma milyonlarca liralık özel otomobilini de bu kişilere devretmek zorunda kaldı. Taşkın çifti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek Alaattin S., Burhannettin S., Serkan S., Talat S., Rüstem S., Özgür S., Sebahattin A., Recep K., Turan Y., Ali Uğur U., Hüsnü Keren Ş., Yusuf Ş., Yılmaz T., İskender A. hakkında şikâyetçi oldu.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Sarallar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli, Trabzon, Manisa, Muğla, Kars illerinde eş zamanlı operasyon kapsamında 31 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Y. ile ünlü bir et restoranının sahibi Fikret A.'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.