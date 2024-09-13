İşadamına saldırıya 16 gözaltı

İstanbul Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan firmanın sahibi olan Kemal Çağlar Temel, 11 Eylül günü saat 11.00 sıralarında motosikletiyle geldiği işyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti, saldırgansa yaya olarak kaçtı. Temel'in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, cinayetin azmettiricisinin Osman adıyla tanınan Boran Deniz olduğu belirlendi. Saldırıyı ise Şahin Şimşek'in gerçekleştirdiği, M.T.D. ve G.B.'nin de saldırı sırasında gözcülük yaptığı saptandı. Cinayete yardım ve yataklık ettiği belirlenenlerle birlikte toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.