İşadamına suikastta 16 gözaltı

İstanbul Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi olan Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle geldiği işyerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi 16 kişiyi gözaltına aldı. İddiaya göre, firmanın kurucusu Temel motosikletiyle işyerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan tabancayla 4-5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Başından vurulan Temel, kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Temel'in işyerinin önünde Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı inceleme yaptı. Uzun süren inceleme sonunda Temel'in cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla bağlantılı olan şüphelileri tek tek tespit etti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.